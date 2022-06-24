Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangınla mücadelede son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gün aydınlanması ile 43 helikopter ve 13 uçak olmak üzere toplam 56 hava aracı ile yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca 453 arazöz, 79 su tankeri, kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 1204 araç ile yangını söndürmede koordineli bir şekilde çalışıyoruz."

[Grafik: Hafize Yurt Ateş/ TRT Haber]

22 ilden ekipler görevde

21 Haziran Salı akşamı 20.02’de başlayan orman yangınını söndürmek için Muğla dahil 22 ilden ekipler mücadele ediyor.

Yangın, Hisarönü, Değirmenyanı ve Kürardı mevkilerinde devam ediyor.

Muğla'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Denizli, Karabük, Uşak, Manisa, İzmir, Çanakkale, Konya, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Artvin İstanbul Kayseri Eskişehir Bolu, Ankara ve Mersin'den gelen ekipler orman yangınıyla mücadele ediyor.