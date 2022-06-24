Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da yangına ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve pilotlardan Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Muğla Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan Yangın
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