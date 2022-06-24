Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve pilotlardan Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]