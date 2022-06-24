Turkish Cargo, iş kalitesini artıracak ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetini hayata geçirdi.

Altyapı ve teknoloji yatırımlarına devam eden Turkish Cargo, iş süreçlerine en iyi şekilde entegre ederek hayata geçirdiği hızlı ve öncelikli hizmetleri, "TK SMART", "TK PREMIUM" ve "TK URGENT" ile uygun maliyet avantajı, esneklik, ayrıcalık ve yüksek hızlı gönderim imkanı sağlıyor.

"TK SMART" ile ağırlık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor

Genel kargo gönderileri için geliştirilen "TK SMART", sunduğu uygun maliyet avantajıyla firmaların bütçesine katkı sunuyor. Rutin taşımalarda en çok tercih edilen bu hizmet ile gönderiler, ağırlık ve boyut sınırı olmadan taşınıyor.

Kısa seyahat süresi gerektiren önemli gönderiler "TK PREMIUM"un ayrıcalıklı dünyasıyla kısa opsiyon süresi, minimum bağlantı ve hızlı teslimat garantisiyle kabul ediliyor. Bu kapsamda işleme alınan gönderilerin taşıması, hiç vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriliyor. Yüksek önceliğe ihtiyaç duyan acentelere özel geliştirilen bu hizmet, aynı zamanda kapalı kargo uçuşlarında 300 kilograma kadar kapasite garantisi ve operasyonel süreçlerde yüksek öncelik sunuyor.

"Urgent Team" 7/24 ulaşılabilir

Acil olan son dakika gönderileri için sektördeki en hızlı çözümü sunan "TK URGENT" ise kapasite garantisi, en iyi opsiyon süresi, minimum bağlantı ve mümkün olan en kısa seyahat süresi ile gönderim yapma imkanı sağlıyor. Bu hizmetle gönderiler, belirli şartlar ve koşullar altında yüzde 100 ücret iade garantisiyle taşınıyor. Buna özel olarak geliştirilen "Urgent Team" ise 7/24 ulaşılabilir olmakla birlikte rezervasyondan satış sonrasına kadar süreç takip özelliği sunuyor.

Dünyadaki üretim ve ticaret merkezlerine, ulaşım için en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ile sunduğu cazip olanakları, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak adına geliştirmeye devam ediyor. Taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üretip bölgesel ticareti geliştirirken iş ortaklarına da destek olmayı sürdürüyor.

"Yeni hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz, küresel pazarlara çok daha kolay ulaşabilecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hızla gelişen lojistik ekosisteminin merkezinde yer alan hava kargo taşıyıcısı olarak bütün organizasyonlarını sektörün gerekliliklerine göre dizayn ettiklerini söyledi.

Ekşi, "Bu doğrultuda geliştirdiğimiz farklı hız kategorilerindeki 3 yeni hizmetimizi tüm dünyadaki iş ortaklarımızın deneyimine sunuyoruz. Bu yeni hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz, Turkish Cargo'nun geniş uçuş ağındaki küresel pazarlara çok daha kolay ulaşabilecekler" dedi.