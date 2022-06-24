İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Soylu, "Bu ormanların sahibi doğadır, kimse kusura bakmasın altına arabasına alıp ormana girip ben de piknik yapayım diyenlerin değildir" dedi.

Yangına birçok ülkeden destek verildiğini belirten Soylu, meselenin kamusal bir mesele olduğunu söyledi.

"Bu sorumsuzluğun güçlü bir cezası olmalı"

Soylu, verilen cezaların daha da artırılması gerektiğini aktararak şunları söyledi:

"Orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam ağza hoş gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olmalı."