Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesindeki orman yangını 21 Haziran saat 20.02 sıralarında başladı.

İncelenen güvenlik kameralarının görüntüleri ve sorgulanan binlerce kişinin ardından yangının çıktığı Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkiinde 3 araç lastiği ve 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet bulundu.

Motosiklet sahibi S.A. ise dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkiindeki saklandığı ormanlık alanda, alkollü olarak gözaltına alındı.

[Grafik: TRT Haber]

Suçunu itiraf etti

Yanında 2 benzin bidonu da bulunan şüpheli S.A. ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf etti.

Peki, suçunu itiraf eden kundakçı S.A.'nın alacağı ceza ne olacak? Orman yangını çıkarmak hangi suçlar kapsamına giriyor? Avukat Rıdvan Yıldız, merak edilenleri TRT Haber'e anlattı.

"Affı olmayan bir suç"

Yıldız, orman yakmanın özel af kapsamına alınmayan bir suç olduğunun altını çizdi.

"Ormanların korunması hem Anayasa'da hem de Orman Kanunu'nda düzenlenmiştir. Anayasa'ya göre ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır."

"On yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası"

Ölüm veya yaralanmanın cezayı artıracağına dikkati çeken Yıldız, kasten orman yakmanın en az on yıl hapis cezası alacağını belirtti.

"Orman Kanunu'nun 110. maddesine göre kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Orman yakma suçu sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir."

"Akıl sağlığı yerinde olan fail cezadan kurtulamaz"

Yıldız, ayrıca, akıl sağlığı yerinde olan bir kişinin sinir krizi geçirme durumlarının cezayı azaltma gibi bir etkinin olmadığına değindi.

Kasten orman yakma suçunun cezası on yıldan az hapis cezası olmayacaktır. Olayın gelişimi, zarar, yangın sebebiyle ölüm ve yaralama olması gibi durumlar gözönüne alınarak ceza daha da artabilir. Ancak yasaya göre on yıldan az olamaz.

Öte yandan akıl hastalığı gibi durumlarda faile ceza verilmez. Ancak sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz."

"Orman yangını çıkarma, örgüt kapsamında da işlenebilecek bir suç"

Orman yangınının terör örgütü faaliyeti çerçevesinde çıkarılması ise müebbet hapis cezası kapsamına giriyor.

"Orman yangını çıkarma suçu örgüt kapsamında da işlenebilecek bir suçtur. Terör örgütü faaliyeti çerçevesinde bu suç işlenirse devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."