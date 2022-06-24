Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 19 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan , Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın kanı yerde kalmadı.