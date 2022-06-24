Genelde ‘jandarma’ dendiği zaman aklımıza terörle mücadele başta olmak üzere çok zorlu işlerin altından başarıyla kalkan kahraman personel gelir. Evet, Jandarma Genel Komutanlığı hem yurt içi hem de görev verildiğinde sınır ötesinde teröristlere diz çöktürmeye, kendisine bağlı bölgelerde suça karışmış kişilerle etkin mücadelesine her zamanki gibi devam ediyor.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı’nın arka planda üstlendiği çok ilginç ve önemli görevler de var. Onları kimi zaman trafik kontrolünde kimi zaman sahil şeridinde at üzerinde kimi zaman da en zorlu coğrafyalarda vatandaşa uzattığı yardım eliyle görüyoruz. İşte buna ‘Jandarma’nın Kadife Eldiveni’ deniliyor.

‘Jandarma’nın Kadife Eldiveni’ serimizin ilk bölümünde Topkapı’daki Atlı Birliklere konuk olmuştuk. Bu bölümdeyse Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) projesinde görev alan jandarma personeliyle bir gün geçirdik.

Çevre, doğa ve hayvanlar başköşede

Silivri’de buluştuğumuz Jandarma Timi ile bir yandan ormanlık alanda su ve yiyeceğe erişim zorluğu çeken hayvanlara yardım ediyoruz bir yandan da projeyle ilgili bilgileri öğreniyoruz. HAYDİ Projesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2020 yılında hayata geçirilmiş.

TİM Komutanı, HAYDİ’yi anlatırken “Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlem tesis ederek takip ve koordinasyonun sağlanması amaçlayan bir program.” tanımını kullanıyor.

[Jandarma personeli HAYDİ Projesi kapsamında önemli görevler üstleniyor. Foto: TRT Haber]

Sokak canlıları için birbirinden farklı konular mevcut

Çatalca’nın içlerindeki ormanlık alanda ekiplerin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını izlerken, tek görev alanlarının bu olmadığını da öğreniyoruz. Bize eşlik eden ekipten öğrendiğimize göre HAYDİ projesi hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması gibi sorunların önüne geçilmesi ya da suçluların adalete teslim edilmesi adına da önemli roller oynuyor.

Sadece bu kadarla da sınırlı değil… Çevrenin kirletilmesinden dolayı hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda da HAYDİ üzerinden adım atılabiliyor.

[Ekipler zorlu kış şartlarında da kırsal bölgelerde sokak ve yaban hayvanları için yem ve mama bırakıyor.]

İhbar süreci nasıl işliyor?

Çatalca’daki turumuza devam ederken bir piknik alanında da duruyoruz. Jandarma timi araçlarından inip burada piknik yapan vatandaşları uyarıyor. Çöplerin nereye atılması gerektiği, ateş yakılıp yakılamayacağı ve eğer yakıldıysa sonrasında hangi adımlar izlenmesi gerektiğini jandarma personeli güler yüzlü bir şekilde aktarıyor.

Piknik alanının ilerisindeki gölde de duruyoruz. Farklı bölgelere dağılan TİM personeli gerek çıplak gözle gerek dürbünlerle alanı gözetliyor. Hem burada yaşayan canlılar hem de göle zarar verecek herhangi bir atık olup olmadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Teknoloji çağındayız ve hemen hepimiz işlerimizi akıllı telefonlarımız üzerinden hallediyoruz. TİM Komutanı’na bu süreci de soruyor ve ihbar sürecinin nasıl işlediğini merak ediyoruz…

HAYDİ projesi kapsamında görevli jandarma timlerine uygulama üzerinden ulaşmak çok kolay. Bunun için Apple Store ya da Play Store üzerinden cep telefonunuza uygulamayı indirmeniz ve giriş yapmanız yeterli. Ayrıca Jandarma’nın ihbar hattından ya da CİMER üzerinden ekiplere şikayetinizi aktarabiliyorsunuz.

İhbarın yapıldığı yere en yakında bulunan ekip söz konusu olayın yaşandığı yere intikal ediyor. En kısa sürede belirtilen konuma giden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekibi yaşanan duruma göre aksiyon alıyor ve gerekli adımları atıyor.

[Doğada zarar gören hayvanlar da Jandarma ekiplerinin yakın gözetiminde. Bulunan yaralı baykuş tedavi merkezine götürülüyor. ]

İndirilme sayısı 200 binin üzerinde

Ekiple yeni bir noktaya gidiyor ve burada da yaban hayvanları için belirli aralıklarla yem bırakıyoruz. TİM Komutanı sürece dair bilgiler vermeye devam ediyor… En fazla ihbarın cep telefonu uygulaması üzerinden geldiğini öğreniyoruz.

HAYDİ uygulaması Temmuz 2020'den bu yana 210 binden fazla kez indirilmiş. Uygulama üzerinden Jandarma bölgelerine gelen 3 binin üzerinde ihbara müdahale edilmiş. Bu rakamlar dahi Jandarma’nın terörle mücadele dışındaki alanlarda da ne denli etkin işlere imza attığını gösteriyor.

Gün batımına doğru Çatalca’dan dönüş yoluna geçiyoruz… Yolda bu kez trafik kontrolü yapan bir Jandarma ekibine denk geliyor ve aslında kolluğun çok farklı alanlarda ciddi bir görev gücü olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

