Business Insider adlı Amerikan haber sitesinde yayımlanan makaleye göre, Cottian Alplerinden Adriyatik Denizine akan Po Nehri, son 70 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya. Bu da, onlarca yıllık batık bir geminin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

Associated Press'e göre, İkinci Dünya Savaşı'nda odun taşıyan ve 1943'te batan 48,8 metre bir mavna olan Zibello, genellikle Po'nun sularının altında saklanıyordu. Şimdilerde nehrin su seviyesi o kadar düşük ki enkaz etraftakiler tarafından görülebiliyor.

Amatör bisikletçi Raffaele Vezzali, AP'ye Gualtieri köyü yakınlarındaki bir parktan "Bu mavnayı ilk kez görebiliyoruz" dedi.

(Fotoğraf: Getty Images)

“Asıl endişemiz nehir taşkınlığımızdı, şimdi ortadan kaybolmasından endişe ediyoruz”

İnsansız hava aracıyla gemi kalıntısının fotoğrafını çeken Alessio, The Guardian gazetesine bunun şaşırtıcı bir manzara olduğunu söyledi.

Bonin, "Son yıllarda teknenin yayını görebiliyordunuz, bu yüzden orada olduğunu biliyorduk, ancak gemiyi Mart ayında, aslında hala kış olduğu zaman bu kadar açıkta görmek çok dramatikti" dedi. "Yılın bu zamanında böyle bir kuraklık görmedim. Asıl endişemiz nehir taşkınlığımızdı, şimdi ortadan kaybolmasından endişe ediyoruz."

İklim değişikliğinin yol açtığı bir dizi faktör kuraklığı tetikliyor. AP, Kuzey İtalya'nın 110 günden fazla bir süredir yağmur görmediğini söyledi. Kar yağışının bu yıl yüzde 70 düştüğünü ve ortalamanın üzerindeki sıcaklıkların Alplerdeki kar ve buzulları erittiğini ve Po havzasının yaz su rezervuarlarını kuruttuğunu belirtti.

Po Nehri Havzası Kurumu genel sekreteri Meuccio Berselli, AP'ye Boretto adlı bir nehir kenarındaki köyde nehir akışının tipik olarak saniyede 476 bin galon ölçtüğünü söyledi. Şimdiyse saniyede sadece 80 bin galon ölçülüyor.

AP, kuraklığın içme suyu kaynaklarını, İtalya'nın en yoğun tarım yapılan bölgesinde tarım için sulamayı ve enerji üretimi için hidroelektrik santrallerini tehdit ettiğini bildirdi.