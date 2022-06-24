Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Marmaris’teki yangına hem karadan hem havadan destek oluyor.

TSK envanterine 2019 yılında giren CH-47 tipi Chinook helikopteri, 33 tam teçhizatlı askeri aynı anda taşıma kapasitesine sahip.

Alevlerin üzerine sayısız sorti

10 ton su atabilen ve 'uçan kale' olarak bilinen helikopter, alevlerin üzerine sayısız sorti yaptı. Çift pervanesiyle geleneksel helikopterlere göre daha güçlü performans sağlıyor. Ayrıca, üzerine bağlı halatlarla da 3 ayrı yükü taşıyabiliyor.

Amerika ve İngiltere ordularının kullandığı helikopter, Türk ordusunun lojistik imkanını artıran, gücüne güç katan 'uçan kale' olarak adlandırılıyor.

Her türlü araziye iniş yapılabiliyor

Zorlu hava koşullarına uygun ve her türlü araziye de iniş yapabilen helikopter, 315 kilometre hıza ulaşabiliyor.

En son Efes tatbikatında kabiliyetlerini sergilemişti. Şimdi de Marmaris yangınında ormancıların gücüne güç katmak için görevde.