Bakan Kirişci'nin konuşmasından satır başları şöyle:

301'i Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olmak üzere toplam 453 adet arazözümüz var. Toplam araç sayımız da 1148 adet. En son bilgi o yönde.

Dün gerek gündüz, gerek gece boyunca bütün teşkilatlarımız yoğun bir çalışma sürdürdüler. Bu çaba bize sonuç aldırdı.

Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda, bugünü takip etmeliyiz.

Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil.

61 hava aracı görevde

61 adet 40’ı bizim helikopter 12 adet uçağımız var. Katar'dan 3 helikopter, Azerbaycan'dan 1 uçak geldi.