Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da heyelan: Dev kayalar yolu kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu açıldı.
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinin Acısu- Şıhkıranı- Sis Dağı Yaylası yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolu ulaşıma kapandı.
İlçe belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmayla kaya parçaları temizlendi, kara yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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