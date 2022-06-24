İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-21 Haziran arasında 76 bin 787 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı, 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 düzensiz göçmen kentten sınır dışı edildi.

39 İlçe Emniyet Müdürlüğünce günlük olarak yapılan kimlik kontrolleri ve adres tahkikatları yoğun şekilde devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan gerekse adli işleme karışmış olan düzensiz göçmenler yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmektedir. Düzensiz göçmenler, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri aracılığıyla ülkelerine sınır dışı edilmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

Her gün yaklaşık 250 düzensiz göçmen ülkesine gönderiliyor

Her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği ve haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engellendiği ifade edildi.

Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildiği aktarıldı.

Plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemlerinin devam edeceği, bu gece 150 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderileceği bilgisi paylaşıldı.