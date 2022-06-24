Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 20:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
12 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara Merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere el konuldu.
4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü
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