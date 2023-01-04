Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 118 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaburun ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 kişi de yakalandı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
Son Haberler
- 01:25
- 00:27
- 01:13
- 23:54
- 23:51
Sıradaki Haber
Kars'ta gösteri ve yürüyüşlere 7 gün yasak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz