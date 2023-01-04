İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan'da yaşayan Fırat Poyraz, bulanık görme şikayetiyle dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Muayene ve tetkikler sonucu Poyraz'ın kafa içi basıncının arttığı ve 4. evre papilödem (optik sinir şişmesi) oluştuğu tespit edildi.

Körlük riski bulunan Poyraz, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray'ın talebi üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.