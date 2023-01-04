Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göztepe-Altay maçında kaleciye korner direğiyle vuran sanığa 15 yıl hapis istemi
İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide Altay kalecisine korner direğiyle saldıran zanlı için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
27 Kasım'da Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada sahaya atlayan bir taraftar, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.
Çıkan olayların ardından soruşturma başlatıldı.
Tutuklu yargılanan saldırgan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Korner direği ‘silah’ sayıldı.
Altay kalecisi Özenç, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olmadığını söyledi.
Savcı, sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.
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