Bosna Hersek Futbol Federasyonundan (NFSBIH) yapılan açıklamaya göre, Bulgar teknik adam Ivaylo Petev'in sözleşmesi uzatılmadı ve 65 yaşındaki Hadzibegic ile anlaşmaya varıldı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nı 1999'da da çalıştıran Hadzibegic, 2005'te Gaziantepspor, 2006'da Diyarbakırspor ile Denizlispor'u da teknik direktörlük yapmıştı.

Hadzibegic, 2019'da bölge ülkelerden Karadağ'ın da teknik direktörlüğünü üstlenirken, en son Cezayir'de görev aldı.