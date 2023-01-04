Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nda Faruk Hadzibegic dönemi
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Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Türkiye'de bir dönem görev yapan Faruk Hadzibegic getirildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonundan (NFSBIH) yapılan açıklamaya göre, Bulgar teknik adam Ivaylo Petev'in sözleşmesi uzatılmadı ve 65 yaşındaki Hadzibegic ile anlaşmaya varıldı.
Bosna Hersek Milli Takımı'nı 1999'da da çalıştıran Hadzibegic, 2005'te Gaziantepspor, 2006'da Diyarbakırspor ile Denizlispor'u da teknik direktörlük yapmıştı.
Hadzibegic, 2019'da bölge ülkelerden Karadağ'ın da teknik direktörlüğünü üstlenirken, en son Cezayir'de görev aldı.
Etiketler: Bosna Hersek
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