En son 1979 yılında bu organizasyona ev sahipliği yapan Irak, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek futbol şöleni için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Futbol coşkusu sadece Basra'ya değil ülkenin birçok kentine şimdiden yansımış durumda.

Ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi Kerkük kent merkezindeki Hasır Pazarı Çarşısı da turnuvada mücadele edecek 8 Körfez ülkesinin bayraklarıyla donatıldı.

Irak, güvenlik sıkıntıları nedeniyle yıllardır turnuvaya ev sahipliği yapamadı

Iraklı futbol yorumcusu Abdullah el-Amiri, yaptığı açıklamada, "Irak, son 20 yılda yaşadığı sorunlar ve güvenlik sıkıntıları nedeniyle turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kullanamadı." dedi.

Amiri, Irak'ta son 20 yılda iktidara gelen hükümetlerin ülkenin bu hakkını kullanması noktasında gereken çabayı göstermediğini söyledi.

Halihazırdaki Irak Futbol Federasyonu'nun son bir yılda önemli adımlar attığını kaydeden Amiri, Irak'ın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda tecrübeli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Irak için dünyadaki imajını düzeltme fırsatı

Amiri, Irak'ın 44 yıl sonra ev sahipliği yapacağı bu organizasyonun ülke açısından bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

Irak'ın uzun yıllardır işgal, etnik ve mezhep temelli çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunlarıyla gündeme geldiğine işaret eden Amiri, ülkenin bu organizasyonla hem dünyadaki olumsuz imajını düzeltme hem de Körfez bölgesindeki konumuna geri döndüğünü gösterme imkanı bulacağını söyledi.

Amiri, sporun birleştirici etkisinin Irak'ın Körfez'deki komşularıyla olan ilişkilerine de yansımasını beklediklerini kaydetti.

Iraklılar ev sahibi ülke olarak şampiyonluğu hedefliyor

Amiri, Iraklıların ev sahibi ülke olarak 25. Körfez Ulusları Kupası'nda milli takımın şampiyon olmasını beklediğini ifade etti.

"Irak en son 1979 yılında Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yaptı ve o yıl turnuvanın şampiyonu oldu. O günden bu güne tam 44 yıl geçti. Şu an bizim için önemli olan ülkemizi yeniden dünyaya, Arap ülkelerine ve Körfez bölgesine kazandırmaktır."

Amiri, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi özellikle Kerkük'te de halkın şimdiden kupa heyecanı yaşadığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Irak'ın artık güzel olaylarla anılmasını istiyorlar

Kerkük'teki Hasır Pazarı Çarşısı esnafı Ömer Abdurrahman, Irak'ın ve özellikle Basra'nın yıllar sonra böyle önemli bir futbol şölenine ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle 2003'teki ABD işgaliyle birlikte Irak'ın dünya gündemine hep çatışma, saldırı ve terör olaylarıyla geldiğini vurgulayan Abdurrahman, bu organizasyonla Irak'ın artık daha güzel olaylarla anılacağını ifade etti.

Dükkanlara asılan bayraklara işaret eden Abdurrahman, turnuva daha başlamadan heyecanının tüm ülkeyi sardığını belirtti.

"Bundan 35 yıl önceki sevinci yaşamak istiyoruz" ​​​​​​​

Çarşı esnafı Muhammet Saıd ise Irak milli takımının 1988 yılından bu yana bu kupayı kaldıramadığını söyledi.

Ülkenin geçirdiği bunca zorlu yıldan sonra Iraklıların şampiyonluğa çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Saıd, "Bundan 35 yıl önceki sevinci yaşamak istiyoruz." dedi.

"Bu turnuva Iraklıları birleştirmeli"

Kerküklü Ömer Nevruzi ise yıllardır mezhep ve etnik temelli çatışmalara sahne olan ülkede bu turnuvanın Iraklıları birleştirmesini istedi.

Nevruzi, artık tüm sorun, kavga ve anlaşmazlıkları geride bırakarak bu organizasyonun başarılı geçmesi için çalışmanın zamanı geldiğini söyledi.