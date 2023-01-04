Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, dört maçta aldıkları 10 puanla iyi bir gidişat yakaladıklarını ifade ederek, bu çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğine işaret eden Keleş, ilk yarının son maçına kadar toplayabildikleri en fazla puanı toplamak istediklerini kaydetti.

Keleş, önlerinde Trabzonspor maçı olduğunu anımsattı.

"Trabzonspor'un kadro kalitesi belli, geçen sezonun şampiyonu. İyi bir takıma karşı oynayacağız, zor bir maç olacak ama dostluk çerçevesinde bir maç olacaktır. İkili ilişkilerimiz çok iyi. Kazanmak istiyoruz, iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz, şu ana kadar büyük maçlarda iyi oynadılar. Orada da iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. İyi bir oyunla üç puanı kazanıp dönmek istiyoruz."

Keleş, bir gazetecinin Giresunspor'un büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Geçen sezon ve bu sezon büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz. Trabzonspor'a karşı da bir beraberliğimiz var, deplasmanda bir puan almıştık, galip gelemedik. Dediğim gibi taraftarımızın da isteği bu, inşallah orada da üç puan alarak taraftarımızı memnun ederiz. Ama hiç kolay değil, zor deplasman, birçok şeyi başardık, inşallah bunu da başarırız."

Hakan Keleş, Giresunspor'un, son beş maçtaki performansa göre ligde Galatasaray'ın ardından en formda takım durumunda olmasının futbolcular üzerinde baskı yaratıp yaratmadığına yönelik soru üzerine konuştu.

"Maç maç bakıyoruz, tabii ki seriyi devam ettirmek iyi. Biz puanlarımız az olduğunda da kötü gidişatımızda da hiç moral ve motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Oyuncularımıza iyi bir ortam yaratmaya çalışıyoruz, onlar da bunun farkındalar. Galibiyetler, mağlubiyetler bizim duruşumuzu fark ettirmiyor."

Keleş, kart cezalısı Borja Sainz'in eksikliğinin hissedilip hissedilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

"Bizim için önemli bir oyuncu, hele ki büyük maçlardaki performansı çok iyiydi. Onun eksikliğini hissedeceğiz ama arayacak mıyız bilmiyorum. Çünkü yerine oynatacağımız oyuncular şans bekliyorlardı, şanslarını iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Kenarlardaki alternatiflerimiz de var, onlara şans vereceğiz. İnşallah iyi şekilde değerlendirirler. Borja önemli bir oyuncu, eksikliğini inşallah hissetmeyiz."

"Takım olarak, daha birlikte oynayarak iyi sonuçlar elde ettik"

Son dönemde yükselen performansıyla takımına önemli katkı sağlayan sağ kanat oyuncusu Sergio Joniur ise takımın son dört maçta elde ettiği puanlarla iyi bir yere gelmeyi başardığını söyledi.

Sergio Junior, iyi savunma yaparak bu başarıyı yakaladıklarını düşündüğünü aktardı.

"Takım olarak, daha birlikte oynayarak iyi sonuçlar elde ettik. Önceliğimizin Süper Lig'de kalmak olduğunu düşünürsek aldığımız sonuçlar bizi iyi yere getirdi. Önümüzdeki maçlarda da bu şekilde sonuçlar alarak devam etmek istiyoruz."

Sergio Junior, bir gazetecinin bireysel performansıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Aslında bu sezon kendi bireysel performansımı yükselterek lige başlamak istedim. Geçen sezonki performansımdan çok da mutlu değildim. Bu anlamda sezon başında çok daha sıkı çalıştım ve şimdiden geçen yılki performansıma ulaştım. Bu sezon belirlediğim bir hedef yok ama takımıma katkı vermeyi sürdüreceğim."