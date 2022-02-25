Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ittiği 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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