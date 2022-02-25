İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Deniz Harp Okulu'nda 2011, 2012, 2014 ve 2015'te, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ise 2012, 2014, 2015 ve 2016'da yapılan sınavlarda mülakata girmeye hak kazanan FETÖ ile irtibatlı öğrencilerin aday ve TC kimlik numaraları üzerinden kodlamaya tabi tutularak TSK'ya sızdırıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, soruşturma konusu sınav yıllarında TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel yöntemle not verdiği tespit edilen bazı kişilerin aynı zamanda FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandıkları da ortaya çıktı.

Örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları gibi başka deliller de elde edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 subay, ihraç edilen 34 eski askeri personel ve 7 emekli subay olmak üzere toplamda 45 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 134. maddesine muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, gece saatlerinden itibaren İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı.

Eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 31 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 4'ünün FETÖ kapsamında tutuklu olduğu, birinin de yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.