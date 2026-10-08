Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2026 15:49

ABD'lilerin yüzde 64'ü yapay zekanın çok hızlı geliştiğini düşünüyor

ABD'de yapılan anket, halkın yüzde 64'ünün yapay zeka teknolojilerinin "çok hızlı" geliştiği görüşünde olduğunu gösterdi.

ABD'lilerin yüzde 64'ü yapay zekanın çok hızlı geliştiğini düşünüyor

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 24-28 Eylül'de 2 bin 140 yetişkine yapay zeka teknolojilerine ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 64'ü yapay zekanın "çok hızlı" geliştiğini belirtirken, yüzde 27'si bu hızı "uygun", yüzde 8'i ise "çok yavaş" buldu. Demokratların yüzde 76'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 54'ü yapay zekanın "çok hızlı" geliştiği görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 81'i yapay zekanın insan kontrolünde tutulmasının "çok" önemli olduğunu belirtti.

Katılımcıların 10'da 8'i, yapay zekanın gelişimi karşısında çalışanların korunmasının hükümetin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesini önemli görenlerin oranı katılımcıların yaklaşık yarısına denk gelirken, Çin ile rekabete önem verenlerin oranının yüzde 45 olduğu görüldü.

Yapay zeka konusunda ne Demokrat Parti'ye ne de Cumhuriyetçi Parti'ye güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 39 olurken, katılımcıların yüzde 23'ü Demokrat Parti'ye, yüzde 21'i ise Cumhuriyetçi Parti'ye daha fazla güvendiğini belirtti.

Öte yandan, Amerikalıların yüzde 67'sinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka konusundaki performansını onaylamadığı görüldü.

ETİKETLER
ABD Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Uluslararası Af Örgütünden İsrail'e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa'ya tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
İletişim Başkanlığı: 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı
16:52
Bakan Göktaş'tan Yeni Parti'li Özlale'ye "istifa" çağrısı
16:44
Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması düzenlenecek
16:21
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi yarın açılacak
16:10
Bakan Göktaş'tan hakkında fon soruşturmasıyla ilgili çıkan iddialara yalanlama
17:01
Adalet Bakanlığı, "fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin sızdırıldığı" iddiasını yalanladı
Maltepe'de çöken binada enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için kontrollü yıkım başlatıldı
Maltepe'de çöken binada enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için kontrollü yıkım başlatıldı
FOTO FOKUS
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ