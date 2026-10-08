Ukrayna: Rusya'nın yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti

DSNS'den yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kramatorsk'ta yolcuları taşıyan otobüse saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonrası otobüste yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.
Zelenski, Rus ordusunun Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki otobüs durağını güdümlü bomba kullanarak hedef aldığını açıkladı.
Başkent Kiev'e de gece saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenski, "Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi." bilgisini paylaştı.
Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenski, "Bugün ve yarın müttefiklerimizle önemli görüşmeler yapılacak." ifadesini kullandı.