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Dünya
AA 08.10.2026 15:46

Uluslararası Af Örgütünden İsrail'e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa'ya tepki

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın, Gazze’de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail’e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek, soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünden İsrail'e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa'ya tepki

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3 yıldır sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, “(Soykırım) Neden önlenemedi? Çünkü İsrail başka devletlerin desteğine güvenebiliyor; 2024’e kıyasla 2025’te İsrail’e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa gibi." ifadelerine yer verildi.

Bu yaz Fransa Savunma Bakanlığının ulusal silah ihracatına ilişkin Parlamentoya sağladığı rakamlara göre, İsrail'e 2024'te 16,1 milyon avro değerinde olan silah ihracatının 2025'te 19,8 milyon avroya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada söz konusu verilerin "İsrail'e hiçbir silah satışı yapılmadığını ve Fransa'nın Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen yöneticileri yalancı çıkardığı" vurgulandı.

İsrail’in Gazze'deki soykırımının 3. yılını geride bıraktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu yinelenen açıklamada, "Daha ne kadar İsrail Devleti'ni tam bir cezasızlık içinde silahlandırmaya ve (onunla) ticaret yapmaya devam edeceğiz?" diye soruldu.

Açıklamada, Fransız makamları soykırım işleyen İsrail ile suç ortaklığı yapmamaya çağırıldı.

Fransa'nın İsrail’e silah ve mühimmat desteği Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın bir uçuşuyla da gündeme gelmişti.

Fransız sendikaları Air France’ın bugünkü Paris-Tel Aviv uçuşunda İsrailli bir savunma şirketine malzeme taşıdığını iddia etmiş, hava yolu şirketi iddiaları yalanlamıştı.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
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