Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü Ulaşım
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