Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtildi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri için sabah saatlerinden itibaren yağmur ve aralıklı karla karışık yağmur, öğle saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Muş'un batısı, Bitlis ve Hakkari geneli için kuvvetli yağış, bölgenin yüksek kesimleri için ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Muş’ta 2, Bitlis’te 6, Van’da 7 ve Hakkari’de 5 derece olacağı öngörülüyor.