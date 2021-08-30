Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 01:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişi tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılar, 28 Ağustos'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Bodrum Karaada açıklarında teknede yakalanmıştı.
Şüphelilerin ordudan ihraç edilen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki kişiler olduğu tespit edilmişti.
Etiketler: FETÖ Muğla Yunanistan
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