Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 01:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Doğanşehir ilçesine bağlı Kel Halil mevkiinde, S.K. idaresindeki otomobil ile A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan kazada Emine Dikici olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Emine Dikici'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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