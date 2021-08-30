Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de iki ayrı bölgede orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'ün Yayladere ilçesinin iki köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlardan biri söndürüldü, ekipler diğer yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.
İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.
Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Bingöl Yangın Orman Yangını
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