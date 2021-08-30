İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.

Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.