Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Mahmut Atıcı idaresindeki motosiklet, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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