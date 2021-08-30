Zafer Treni'nin hareketi öncesi, Ankara Tren Garı'nda 30 Ağustos'un 99. yıl dönümü dolayısıyla 99 genç ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2023 dakika sürecek bu yolculuğu, milletin zafer yolculuğu, medeniyet yolculuğu ve gençlerin geleceğe olan inançlarının yolculuğu olarak da gördüklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Milli mücadelenin duraklarından olan Duatepe, Kocatepe ve Metristepe gibi noktaları gençlerle ziyaret edeceklerini aktaran Yağcı, "Atalarımıza vefa görevini hep birlikte yapacağız ve bir kez daha, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi, tüm milli mücadele kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecekler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri ile beraber, Türkiye'nin her yerinden katılan 99 gençle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine çıktığı zafer yürüyüşünün aynısını yaptıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Basın açıklamasının ardından, milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, 99 genç ile yolculuğuna çıktı.

Zafer Treni Eskişehir'e ulaştı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni, Eskişehir Gar'ında, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Fatih Temizel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Başkan Yardımcıları Pınar Turhanoğlu, Hasan Burgaz, Alperen Teker kadın ve gençlik kolları başkanları karşıladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcı, Eskişehir'in de milli mücadele anlamında çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilerden Serhat Yılım ise "Tarih tekerrürden ibaret. Elbet bir gün bu görev bize de düşer. Zafer daima bizimle olacaktır. Geçmişten gelen bu kan bizde daima diri. Atalarımız yerlerinde huzur içinde. Ben buna eminim" dedi.

Ayşe Tırpancı da yolculuğun kendisi için etkileyici bir deneyim olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve çok etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim için arkadaşlarımla da birlik beraberlik duygusu içerisine girdiğim için çok şanslı hissediyorum çok keyifli bir geziydi çok memnun kaldım."

[Fotoğraf: AA]

Zafer Treni Afyonkarahisar'da

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan Zafer Treni Afyonkarahisar Garı'na ulaştı.

Treni burada vatandaşlar, askeri ve mülki erkan karşıladı.

[Fotoğraf: İHA]

Konuşmaların ardından gençler, trenden inip otobüslere binerek Kocatepe'ye hareket etti.

Kocatepe'de sabah ezanının okunmasının ardından namaz kılındı. Vatandaşlara daha sonra da çorba dağıtıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Piyade Yüzbaşı Barış Dinç, araziyi tanıtarak harekatı anlattı.