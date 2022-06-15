Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan E.H'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen E.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri geçen hafta Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yarbay E.H'yi yakalamıştı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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