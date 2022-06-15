Güvenlik güçleri tarafından sınırda gözaltına alınan E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen E.H, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik güçleri geçen hafta Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yarbay E.H'yi yakalamıştı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.