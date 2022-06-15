Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
5 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/ PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/ PDY'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen ve örgütün avukat yapılanmasında görev aldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli 5 ilde yaptıkları operasyonlarda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ İzmir Terör Örgütü
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