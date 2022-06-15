Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 yıl sonra parmak izinden yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
35 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hükümlü, parmak izi uygulaması sayesinde gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı şube polisi, uygulama sırasında şüpheli buldukları bir kişiye kimlik taraması yaptı.
Ercan Karagöz adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu belirlendi. Yapılan parmak izi uygulamasında şüphelinin gerçek kimliği tespit edildi.
35 ayrı suçtan 10 yıldır aranıyordu. 2 yıl kesinleşmiş cezası olan şüpheli cezaevine gönderildi
Etiketler: İstanbul Havalimanı Dolandırıcılık
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