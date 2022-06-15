Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da ana su borusu patladı: Su metrelerce yükseldi
Antalya'nın Serik ilçesinde ilçeyi besleyen ana su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sarıabalı mahallesinde bulunan içme suyu şebekesinin ana boru hattı patladı.
Tazyikli su yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaştı, o anlar bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede sular arıza nedeniyle kesildi, bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor.
Son Haberler
- 12:39
- 12:20
- 12:28
- 12:12
- 12:08
Sıradaki Haber
Bebek influencerlar çocuk işçi mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz