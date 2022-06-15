Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerleri ve depolarda silah imalatı yapıldığı ve silahların satışını gerçekleştirdiği iddia edilen 26 şüpheliye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler yürütülen çalışma kapsamında 42 adreste eş zamanlı arama yaptı.

Aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 62 tabanca şarjörü, 1760 mermi, 57 adet AK-47 kalaşnikof mermisi, AK-47 kalaşnikof şarjörü, 13 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.