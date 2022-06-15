Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da takibe alınan otomobilde 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da, polisin takibe aldığı sürücünün aracında yapılan aramada 37 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen M.A'yı (29) takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı kent merkezinde durdurarak narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile aradı.
Köpeğin tepki verdiği araçta, valiz ve çantalarda 37 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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