Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede tehditle bazı kişilerin arazilerinin yağmalandığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, adreslere düzenlediği operasyonla 10 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" iddiasıyla gözaltına aldı.