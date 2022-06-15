Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de kendini bisiklet kilidiyle dolap kulpuna kilitleyen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin'de yaşayan 10 yaşındaki çocuk, kendini bisiklet kilidiyle dolap kulpuna kilitledi.
Aile, kilidi dolap kulpundan çıkardı ancak çocuğun belinden çıkaramadı. Çocuk, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye binasına götürüldü.
Ekipler, kesici makasla çocuğun belindeki kilidi kesti. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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