Akşam saatlerinde, Hizan'ın Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında, iddiaya göre aralarında ot biçme anlaşmazlığı olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.

Güvenlik güçleri, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ot biçme sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti

5 gün önce Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde yine ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı.

Silahlı kavgada, akraba olduğu belirtilen 3 kişi hayatını kaybetmişti.