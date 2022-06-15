Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Kayan araç eve çarptı: 3 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da yokuş aşağıya kayan hafif ticari araç binaya çarparak durabildi. Evin penceresi yerle bir oldu, duvarı yıkıldı. O sırada evde bulunan 3 kardeş, kazadan hafif yaralarla kurtuldu.
İddiaya göre, Kağıthane'de seyreden Mehdi M. yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyonu kilitlendi.
Gültepe Mahallesi'ndeki bir yokuştan inen araç kaymaya başladı. Duramayan araç binanın giriş katındaki eve çarptı.
O sırada pencerenin altında oturan 3 kardeş, duvar ve pencerenin yıkılmasıyla, enkaz altında kaldı. Kazayı duyan komşular yardımlarına koştu.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın çarptığı dairedeki beton parçalarının dökülmesi nedeniyle hafif yaralanan 3 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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