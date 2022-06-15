Acıpayam'da 9 Haziran'da kaybolan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse hakkında çıkarılan kayıp ihbarı sonrasında başlatılan arama çalışması bugün saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.

Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkiindeki 26 metrelik su kuyusuna paralel kazı çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi.

Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında, ilk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.

Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gençlerin bedenleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. https://t.co/f1UNECIKWR pic.twitter.com/7zGavBeaAQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2022

7 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gençlerle son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cinayeti itiraf etti

M.A., ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti ve maktullerle aralarında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandığını söyledi.

Öte yandan zanlının maktullerle perşembe günü akşam ormanlık alanda buluştuğu ve orada cinayeti işledikten sonra ayrıldığı, ertesi gün olay yerine gelerek başkasından aldığı otomobilin bagajına koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı belirtildi.

M.A.'nın cinayeti işledikten sonra diğer 8 kişiyi bir minibüsle alıp su kuyusunun bulunduğu yere gelip kuyu içini taş ve toprakla doldurduğu ileri sürüldü.

Olay

Acıpayam'da 9 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana yoğunlaştırılmıştı.

Terkedilmiş otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. ile 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi Kuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığının belirtilmesi sonrası 2 gün önce arama ve kazı çalışması başlatılmıştı.