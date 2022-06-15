İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Son 1 haftada, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 185 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 55 kişi tutuklandı.

Aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 43 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.