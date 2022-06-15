Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'deki asayiş operasyonlarında 185 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'de son 1 haftada yapılan asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 185 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 55 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Son 1 haftada, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 185 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 55 kişi tutuklandı.
Aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 43 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir
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