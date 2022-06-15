Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 227 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli ve çevre illerde, yurda yasa dışı yollardan giren 227 yabancı uyruklu yakalandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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