İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sigara kaçakçılarının peşindeydi.

İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 62 şüpheli yakalandı, örgüt liderinin de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı.

Yurt dışından getirdikleri kaçak sigaraları kamyon ve tırlarla taşıdılar

Şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği sigaraları tır ve kamyonlarla İstanbul'a taşıdığı belirlendi. Ayrıca kiraladıkları depoları imalathaneye dönüştürerek sigara üretimi yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 6 ay boyunca şebekeyi takip etti. Şüphelilerin yakalanmamak için 'kaçak sigara' yerine "davetiye geldi" mi gibi ifadeler kullandığı, polise yakalanan şebeke üyelerine ise para cezası kestikleri anlaşıldı. Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Operasyonda, Yaklaşık 250 bin paket kaçak sigara, tütün ve boş sigara kutuları ile şebekenin nakliye için kullandığı 4 araca el konuldu.

Sözde hocadan icazet aldılar

Kaçakçılar yalnızca sigarayı kodlamadı. Şebeke kaçakçılık yapmadan önce kendini hoca olarak tanıtan bir kişiden onay alıp dua istedi. Sözde hocadan alınan icazet şebekenin telefon görüşmelerinde ortaya çıktı.

Kamera: Necmi Hastürk