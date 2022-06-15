Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 yıl önce kaybolmuştu, öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan bir çocuk annesinin eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.
Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Cinayet
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