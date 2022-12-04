Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 04:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ üyesi ile 8 organizatör yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla'da düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ile öğretmenlerin de bulunduğu FETÖ üyesi 9 kişi ile 8 organizatör şüphelisi Yunan adalarına kaçarken yakalandı.
Emniyet, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı.
Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi.
Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu.
Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 04:58
- 04:54
- 04:51
- 04:00
- 04:39
Sıradaki Haber
Samsun'da otomobil tıra çarptı: Anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz