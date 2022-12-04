Emniyet, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı.

Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi.

Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.