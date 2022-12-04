Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kağıt yüklü tır devrildi
[Fotograf: İHA]
Anadolu Otoyolu Körfez gişeleri bağlantı yolunda kağıt yüklü bir tır devrildi. Tır sürücüsü yaralandı.
İsmail Örnek idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu'nun Körfez gişeleri bağlantı yolunda virajı dönerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Örnek, yan yatan araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Örnek'in sağlık durumu iyi.
Kaza nedeniyle bağlantı yolundaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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