Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Batman'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Batman-Beşiri kara yolu Kıradağı mevkiinde tıra arkadan çarptı.
Hafif ticari araçta bulunan Zübeyir Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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