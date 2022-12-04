Samsun'da otomobil tıra çarptı: Anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada Veysel Aydın, eşi Betül Aydın ile çocukları 3 yaşındaki Uraz Aydın yaralandı.
Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Namazlı mevkisinde meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan Veysel Aydın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.
Kaza sonucu sürücüsü Veysel Aydın ile eşi Betül Aydın ve 3 yaşındaki oğlu Uraz Aydın yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kalbi duran Uraz Aydın sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Betül Aydın ile Uraz Aydın Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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